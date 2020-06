Benfica e FC Porto já têm árbitro para a 29.ª jornada da Liga NOS

Benfica e FC Porto entram, na segunda-feira, dia 29, em campo tendo em vista mais um encontro a contar para a Liga NOS. As águias, comandadas por Bruno Lage, visitam o reduto do Marítimo, num duelo que será apitado por Jorge Sousa, enquanto que Hugo Miguel irá desempenhar funções de vídeo-árbitro (VAR). Já a formação azul e branca, de Sérgio Conceição, visita a Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, num encontro que será ajuizado por Luís Godinho, sendo que Tiago Martins irá desempenhar o papel de VAR.





Até ao momento, são apenas quatro o número de jogos em que já estão divulgadas as equipas de arbitragem. Veja aqui quais.Árbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Rodrigo Pereira4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Vasco SantosAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: Bruno Trindade e Tiago Mota4.º árbitro: David SilvaVAR: Luís FerreiraAVAR: Paulo MirandaÁrbitro: Jorge SousaAssistentes: Sérgio Jesus e Ricardo Santos4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: Hugo MiguelAVAR: Bruno JesusÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: Tiago MartinsAVAR: Pedro Mota