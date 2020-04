Benfica e FC Porto na luta por jovem maliano de 17 anos

Mohamed Konaté tem apenas 17 anos e é visto no Mali, país de onde é natural, como uma das maiores promessas daquele país, tanto que até dão conta que na Europa há vários emblemas interessados no jovem central. Entre estas equipas, estarão o Benfica, FC Porto e V. Guimarães, de acordo com a publicação 'Planet Esportes Mali', que dá conta, ainda, de outros emblemas atentos ao jogador que tem Koulibaly como referência. Entre eles, estarão o Bordéus, Toulouse e St. Étienne.





Numa entrevista àquele portal, Konaté revela que desde o CAN Sub-17, realizado no último ano, que tem registado várias abordagens de possíveis interessados. "Muitos clubes têm-me contactado, mas, neste momento, ainda não tenho 18 anos. O tempo dirá o que vai acontecer", registou o defesa-central, que mede 1,88 m.