Benfica e FC Porto punidos com multas devido ao comportamento dos adeptos

O Benfica vai pagar 15.301 euros em multas devido ao comportamento dos seus adeptos no jogo com o Portimonense, segundo foi revelado pelo Conselho de Disciplina da Federação (FPF).





Uma das multas, a mais pesada, no valor de 10.200 euros, diz respeito a "um flash light" arremessado "para o terreno de jogo" que foi "imediatamente retirado pelos elementos dos bombeiros". Outra, de 3.188 euros, deveu-se ao facto e os adeptos terem deflagrado "3 flash lights, 4 petardos e 1 tocha" sendo que no total foram utilizados "8 engenhos pirotécnicos". Os restantes 1.913 euros deveram-se à reincidência de "entrada e permanência de materiais piotécnicos no recinto desportivo".Já o FC Porto terá de pagar uma multa no valor de 510 euros por os seus adeptos terem insultado o guarda-redes do Marítimo, na Madeira, sempre que o jogador executava pontapés de baliza.