Benfica e FC Porto são exemplo para o Basileia

O antigo médio suíço David Degen, que desde há seis meses detém 10 por cento do capital do Basileia, quer fazer do clube uma referência a nível de formação. E tem exemplos a seguir.





"Ajax e RB Salzburgo e, a um nível superior, Benfica e FC Porto, têm feito um excelente trabalho", afirmou Degen, de 37 anos, ao ‘Sport Bild’.