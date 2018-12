Benfica é o primeiro grande a competir em 2019

O Benfica será a primeira equipa dos três grandes a entrar em ação no novo ano civil, defrontando logo no dia 2 de janeiro, uma quarta-feira, o Portimonense, no Algarve, pelas 20:15. Este será um dos encontros da 15.ª jornada da Liga NOS a ser disputado logo no segundo dia do ano, a par do Santa Clara-Tondela (16 horas), Boavista-V. Setúbal, Nacional-V. Guimarães e Sp. Braga-Marítimo (18 horas) e ainda do Rio Ave-Moreirense (20:15).Para o dia seguinte (3) ficam reservados os outros encontros, nomeadamente a receção do Sporting ao Belenenses, marcada para as 18 horas, e a visita do FC Porto ao reduto do Aves.Já na 16.ª jornada o primeiro grande a entrar em campo será o Benfica, que pelas 17:30 de dia 6 recebe na Luz. No dia seguinte é a vez de o Sporting visitar Tondela (19 horas) e o FC Porto receber o Nacional (21:15).15.ª jornadaSanta Clara-Tondela, 16h00Boavista-V. Setúbal, 18h00Sp. Braga-Marítimo, 18h00Nacional-V. Guimarães, 18h00Portimonense-Benfica, 20h15Rio Ave-Moreirense, 20h15Chaves-Feirense, 16h00Sporting-Belenenses, 18h00Aves-FC Porto, 20h1516.ª jornadaMarítimo-Portimonense, 20h30Feirense-Santa Clara, 15h00V. Setúbal-Chaves, 15h00Belenenses-V. Guimarães, 15h00Benfica-Rio Ave, 17h30Sp. Braga-Boavista, 20h00Tondela-Sporting, 19h00FC Porto-Nacional, 21h15Moreirense-Aves, 20h15