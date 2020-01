Benfica e Sporting multados por mau comportamento dos adeptos no dérbi

Benfica e Sporting foram multados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido ao comportamento dos adeptos no dérbi de 17 de janeiro, no Estádio José Alvalade.





As águias tiveram uma coima de 7.013 euros pelo "comportamento incorreto do público", sendo que o mapa de castigos lembra que há uma "reincidência" do clube da Luz neste capítulo. "Os adeptos afetos ao SL Benfica, devidamente identificados através de cachecóis, camisolas e bandeiras do clube, situados na Bancada A, Norte, Setores A9 e A11, B7, B11 e B13, bancada exclusiva para adeptos do SL Benfica", fizeram deflagrar seis petardos, seis potes de fumo e cinco flash lighs aos 79 minutos. Aos 90'+6, surgiu uma nova ocorrência, ao serem lançados mais dois flash lights e outros tantos potes de fumo.Já os leões, que jogavam em casa, foram punidos em 5.738 euros pela "entrada e permanência de materiais pirotécnicos no recinto desportivo." Além da ocorrência com os adeptos do Benfica, descrita acima, houve outras tidas em conta, relacionadas com setores ligados às claques leoninas."Durante o policiamento,no interior do recinto desportivo, foram espoletados/deflagrados os seguintes materiais: a) Adeptos do Sporting CP: setor A14 (habitualmente frequentado pelos GOA "Juventude Leonina") contabilizados- 3 petardos e 1 pote de fumo; setor A16 (habitualmente frequentado pelos GOA "Diretivo Ultras XXI"), contabilizados- 1 pote de fumo. Outros adeptos (setor A13)- 1 petardo. Dos setores acima mencionados (A14 e A16), foram arremessados pra o relvado ou para trás da baliza do topo Sul, os seguintes artefactos pirotécnicos: Para orelvado- 5 tochas; 3 potes de fumo e 2 flashlight. Para trás da baliza- 3 tochas e 1 flashlight", pode ler-se.Houve, de resto, mais uma situação ocorrida por volta do início da segunda parte. "Pelas 22h25, no varandim entre os setores A16/A18, foi visualizado um adepto pertencente ao GOA do Sporting CP "Diretivo Ultras XXI" a ostentar um artefacto pirotécnico, vulgo pote de fumo."Este arremesso causou mesmo a interrupção da partida , o que fez com que também se abrisse um processo disciplinar aos verdes e brancos.Por causa destes incidentes, a Liga de Clubes, que condenou a pirotecnia utilizada , também esteve reunida há vários dias com o Ministério da Administração Interna.