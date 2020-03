Benfica empata em Setúbal e pode ver o FC Porto ainda mais longe

O Benfica empatou em casa do V. Setúbal (1-1), num encontro da 24.ª jornada da Liga NOS. Com deste deslize das águias, o FC Porto, se ganhar hoje, pode ficar com mais três pontos que as águias.





Carlinhos adiantou os sadinos aos 46' e Pizzi empatou aos 51', de penálti.Veja os golos e outros lances AQUI