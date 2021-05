Benfica-FC Porto ao minuto: acompanhe tudo o que se passa antes do clássico

há 26 min 17:40

Jorge Jesus em antevisão à partida

Ao contrário de Sérgio Conceição, que não fez a habitual conferência de imprensa de antevisão, Jorge Jesus falou ao início desta tarde da partida de amanhã. O técnico benfiquista mostrou-se otimista para a partida e ainda comentou a presença de Conceição no banco.



Antevisão do jogo



"Mais um clássico, que estamos habituados. Perspetivam-se sempre grande duelos, com um resultado imprevível. A melhor equipa do momento não conta muito nestes jogos, sei que vai ser bem disputado e equilibrado, o Benfica está confiante face ao que tem feito, principalmente nesta segunda volta. Acreditamos que temos todas as capacidades para ganhar. Respeitando sempre o nosso rival, claro está, porque sabemos que nos vão criar alguns problemas. Mas tudo isso enquadra-se num jogo entre duas grandes equipas."



Sobre Conceição



"Há um clima de impunidade no futebol português. As autoridades que mandam e têm competência estão a perder autoridade a todos os níveis. Isto transparece esta minha ideia. Quanto ao resto já são outros problemas que me ultrapasam, têm a ver com as leis desportivas e eu não as conheço todas. Sei que as competências que decidem são do foro desportivo, mas não me compete analisar isso. Não sei o que pode sair concretamente dessas decisões. Quanto ao resto, o facto de o meu colega estar no jogo, ainda bem. É o treinador principal e ainda bem que vai estar no jogo".