Benfica goleia (1-5) em Famalicão na estreia no campeonato

O Benfica goleou em Famalicão por 1-5, no arranque da Liga NOS 2020/21. Depois da derrota com o PAOK que ditou o adeus à Liga dos Campeões, as águias estiveram bem melhor e venceram com golos de Waldschmidt (19' e 66', ambos a passe de Darwin), Everton (21'), Grimaldo (42') e Rafa (52'). Guga reduziu aos 67'.





Veja todos os golos AQUI