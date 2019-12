Benfica goleia em casa do Boavista e segue firme na liderança

Poucos dias depois do deslize em casa do Sp. Covilhã (empate a um golo), o Benfica voltou da melhor forma aos compromissos do campeonato, ao alcançar a décima vitória consecutiva na prova, ao impor-se diante do Boavista por 4-1. Com este resultado, os pupilos de Bruno Lage chegam aos 36 pontos, provisoriamente mais 5 do que o FC Porto.





Carlos Vinícius, com dois golos e uma assistência, saiu do Bessa como o grande herói da turma encarnada, que agora voltará atenções para a decisiva partida com o Zenit, marcada para terça-feira.