Benfica junta-se ao Sporting na luta por Rafael Camacho

O Sporting fez uma abordagem junto do Liverpool no sentido de garantir o empréstimo de Rafael Camacho, em janeiro, até ao final da época. O clube leonino não é o único na corrida pelo avançado português, sabe Record. O Benfica também está interessado.Rafael Camacho, de 18 anos, é um jogador versátil e começou a carreira, precisamente, na formação do Sporting, antes de rumar ao Manchester City em 2013, tendo sido emprestado ao Real SC em 2015/16, antes de ingressar no Liverpool.O avançado português tem estado em grande evidência na campanha do Liverpool na Youth League, competição que sonha conquistar, e está, de resto, nos 19 convocados de Jürgen Klopp para o jogo de deste sábado com o Arsenal, da Premier League, em Anfield.Camacho, que sonha estrear-se na equipa principal, fez parte da lista para a final da Champions em maio, já foi três vezes suplente não utilizado e trabalha em permanência com Klopp.