Benfica perde em casa e pode ver o FC Porto fugir no topo

O Benfica voltou a marcar passo nos jogos no Estádio da Luz, agora perdendo por 4-3 diante do Santa Clara num encontro verdadeiramente de loucos, com seis golos na segunda parte e várias reviravoltas e momentos de cortar a respiração.





Com este resultado, as águias continuam a ter os mesmos pontos que o FC Porto, mas podem ver os dragões escapar no topo caso vençam no dérbi com o Boavista.