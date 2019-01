O Benfica perdeu por 2-0 no terreno do Portimonense, num encontro da 15.ª jornada da Liga NOS. Com este resultado, os encarnados foram ultrapassados pelo Sp. Braga no segundo lugar e podem mesmo acabar a ronda em quarto, dependendo do resultado do Sporting na quinta-feira.Dois autogolos dos centrais, Rúben Dias (12') e Jardel (38'), fizeram o resultado.Veja o direto e os vídeos com os principais lances AQUI