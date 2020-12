Benfica-Sp. Braga foi o jogo com mais apostas em 2020

2020 está a chegar ao final e é hora de balanços, seja no plano dos golos marcados ou sofridos, nas assistências ou minutos jogados, mas também no que às apostas diz respeito. E aí, segundo os dados divulgados pela Betano, não houve jogo que tenha gerado mais interesse no nosso país do que o duelo entre Benfica e Sp. Braga, da sétima jornada da Liga NOS, que os minhotos venceram por 3-2.



Nessa partida foram realizadas cerca de 50 mil apostas, tanto nos mercados pré-jogo como durante o mesmo, um número que ajudou a tornar esse dia (8 de novembro) naquele em que mais apostas foram realizadas no total - 200 mil. A ajudar à 'festa' estiveram outros duelos importantes, como o FC Porto-Portimonense, o Manchester City-Liverpool, o Tottenham-West Bromwich ou o Lazio-Juventus.





Por outro lado, há a destacar o facto de na Betano Portugal a equipa mais 'apostada' ter sido a Juventus, logo seguida pelo Liverpool e pelo FC Porto, ao passo que em termos individuais Cristiano Ronaldo foi o jogador em quem mais confiaram para marcar. CR7 dominou de tal forma que segundo os dados apresentados teve mais apostas que o conjunto dos três jogadores que lhe sucedem – Robert Lewandowski, Erling Haaland e Lionel Messi.Falando em jogadores, nota final para o facto de Darwin Nuñez ter sido o jogador de equipas portuguesas que mais apostas gerou marcar, pese embora apenas ter chegado no decurso da presente temporada.O balanço da Betano não poderia esquecer também os maiores ganhos dos apostadores e aí o maior destaque foi mesmo uma múltipla que permitiu transformar 1 euro em... 9503€! Aconteceu há pouco mais de um mês, a 25 de novembro, quando um apostador arriscou numa múltipla de três jogos de Liga dos Campeões, todos com resultados finais de 0-2 - Liverpool-Atalanta, Inter Milão-Real Madrid e Marselha-FC Porto.Já a maior aposta de todas foi ganha no Paderborn-Borussia Dortmund, duelo no qual um jogador garantiu 56 mil euros ao acertar no resultado final da partida da Bundesliga.