Benfica-Sporting: siga tudo o que se passa antes do dérbi em direto

Teste à invencibilidade

Na Luz, a partir das 18 horas, os encarnados não só vão testar a invencibilidade dos leões, que confirmaram a conquista do título na ronda anterior, como procuram aproximar-se do 'vice' FC Porto, que tem quatro pontos à maior sobre as águias. O Benfica, terceiro classificado, com 70 pontos, precisa obrigatoriamente de vencer o 'dérbi eterno' para se aproximar dos 'dragões' (74) e manter as ténues esperanças de ainda alcançar o segundo posto, tendo pela frente um Sporting (82) totalmente concentrado em tornar-se o primeiro campeão invicto numa prova com mais de 30 jornadas.