Adiamento do jogo com o Santa Clara 'atira' Benfica-Tondela para nova data

O adiamento do duelo entre Santa Clara e Benfica obrigou a Liga a mexer no programa da próxima jornada da Liga NOS, mais concretamente na receção do clube da Luz ao Tondela. Uma partida que estava marcada para as 20h15 de dia 7 (quinta-feira) e que passará para o dia seguinte (dia 8), às 19 horas.





Desta forma, o Benfica também 'perderá' um dia de descanso em relação ao duelo com o Estrela da Amadora, da Taça de Portugal, marcado para 12 de janeiro (uma terça-feira).