Benfica vence dérbi em Alvalade e fecha 1ª volta com 7 pontos de avanço para o FC Porto

O Benfica venceu esta sexta-feira por 2-0 na visita ao reduto do Sporting, assegurando um resultado que permite aos encarnados fechar a primeira volta com 7 pontos de avanço para o FC Porto (os dragões perderam esta noite diante do Sp. Braga) e 19 para o conjunto leonino. Rafa, lançado por Bruno Lage durante a segunda parte, acabou por ser a figura da partida, ao apontar os dois golos do triunfo da formação da Luz.