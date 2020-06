Benfica volta a tropeçar e pode ver FC Porto fugir no topo

Enorme surpresa em Portimão. O penúltimo classificado Portimonense travou o Benfica, ao empatar a dois golos, isto numa partida na qual as águias até chegaram ao intervalo a vencer por 2-0. O problema para os lisboetas foi uma segunda metade para esquecer, que culminou nos dois golos, marcados no espaço de dez minutos por Dener (66') e Junior Tavares (76').





Com este resultado, as águias sobem provisoriamente à liderança é certo, mas podem acabar a jornada a 2 pontos do FC Porto, isto caso os dragões vençam na receção ao Marítimo, em partida que se disputa a partir das 21h30 no Dragão.