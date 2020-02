Bilhetes para o clássico estão perto de esgotar

Os bilhetes para a receção do FC Porto ao Benfica, no sábado, estão muito próximos de esgotar - ontem restavam menos de 1.000. Visto como um jogo que pode ser determinante nas contas do título, tem existido forte afluência às bilheteiras do FC Porto, sendo que os cerca de 2.500 disponibilizados para os adeptos benfiquistas esgotaram ontem em poucas horas. Logo de manhã formaram-se filas no Estádio da Luz, sendo que ao início da tarde foi comunicado que estes já se encontravam esgotados.

Perante a elevada procura que também se tem verificado do lado portista, é bastante provável que voem todos os ingressos disponibilizados para este desafio da 20ª jornada da Liga, que terá início às 20h30 de sábado. O Estádio do Dragão tem capacidade para 50.033 espectadores, mas tratando-se de um jogo de risco elevado haverá centenas de lugares que ficarão por preencher. Uma coisa é certa: os apoiantes portistas e benfiquistas estão mobilizados para o apoio às respetivas equipas.