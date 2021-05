Bino Maçães protagoniza 15.ª saída de um treinador na Liga NOS

Bino Maçães protagonizou esta quinta-feira a terceira mudança de treinador no Vitória de Guimarães, a 15.ª na edição 2020/21 da Liga NOS, após ter assumido o comando técnico dos minhotos na 26.ª jornada.

O antigo médio, de 48 anos, sucedeu a João Henriques, após a derrota em casa com o Tondela, por 2-1, somando dois triunfos, quatro derrotas e dois empates, e mantendo o clube na luta pelo sexto lugar, que dá acesso à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

No entanto, os vimaranenses já foram batidos na 'corrida' pelo quinto posto, e pelo 'play-off' da nova competição europeia, pelo Paços de Ferreira, comandado por Pepa, que tem sido apontado como futuro treinador do emblema minhoto.

O também antigo jogador Moreno, que treinava a equipa B, vai orientar o treino de hoje, tendo em vista a preparação para a visita ao Marítimo, da 33.ª jornada, marcada para domingo.

Esta é a terceira 'chicotada' no Vitória, que começou por ser orientado por Tiago Mendes, nas três primeiras jornadas, seguindo-se João Henriques, que, à 25.ª ronda, deixou o clube no mesmo sexto lugar que ocupa atualmente, quando faltam dois jogos para o fim do campeonato.

Metade dos clubes da I Liga já trocaram de treinador durante esta época. Antes da troca de Henriques por Maçães, Luís Freire tinha deixado o comando técnico do Nacional, tendo sido rendido pelo experiente Manuel Machado.

Além dos vitorianos, outros quatro clubes já mudaram de treinador mais do que uma vez, casos de Moreirense (saídas de Ricardo Soares e César Peixoto), Marítimo (Lito Vidigal e Milton Mendes), Rio Ave (Mário Silva e Pedro Cunha) e Famalicão (João Pedro Sousa e Silas).

Outras 'chicotadas' levaram o Gil Vicente a rescindir com Rui Almeida, entrando Ricardo Soares, o Farense a trocar Sérgio Vieira por Jorge Costa e o Boavista a escolher Jesualdo Ferreira para a vaga de Vasco Seabra.

Nesta 'dança de cadeiras' na I Liga, Ricardo Soares e Vasco Seabra foram dois dos técnicos 'chicoteados', por Moreirense (sexta jornada) e Boavista (nona), respetivamente, mas assumiram ainda no curso da época os destinos do Gil Vicente e do Moreirense.

Alterações de treinadores na I Liga de futebol 2020/21:

Jornada - Clube - Sai - Entra

3.ª Vitória de Guimarães - Tiago Mendes - João Henriques

6.ª Moreirense - Ricardo Soares (a) - César Peixoto

7.ª Gil Vicente - Rui Almeida - Ricardo Soares

8.ª Marítimo - Lito Vidigal - Milton Mendes (b)

9.ª Boavista - Vasco Seabra - Jesualdo Ferreira

11.ª Rio Ave - Mário Silva - Pedro Cunha (b)

11.ª Moreirense - César Peixoto - Vasco Seabra

15.ª Rio Ave - Pedro Cunha - Miguel Cardoso

16.ª Famalicão - João Pedro Sousa - Silas

16.ª Farense - Sérgio Vieira - Jorge Costa

22.ª Marítimo - Milton Mendes - Júlio Velasquez

22.ª Famalicão - Silas - Ivo Vieira

24.ª Nacional - Luís Freire - Manuel Machado

25.ª Vitória de Guimarães - João Henriques - Bino Maçães

32.ª Vitória de Guimarães - Bino Maçães - Moreno

a) - Saiu após a sétima jornada, mas com um jogo em atraso.

b) - Treinador interino.