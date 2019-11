Bis de Diogo Almeida dá vitória ao P. Ferreira em teste com o Rio Ave

O Paços de Ferreira, da Liga NOS, venceu este sábado por 2-1 o Rio Ave, do mesmo escalão, num jogo de treino marcado pelo bis de Diogo Almeida.

No apronto que serviu para as duas equipas colmatarem o hiato competitivo, devido à paragem do campeonato para os compromissos das seleções, os golos só surgiram no segundo tempo, com os pacenses a inaugurarem o marcador, aos 63 minutos, numa penalidade concretizada por Diogo Almeida.

O Rio Ave ainda conseguiu empatar, aos 69 minutos, num remate de Schutte, mas, aos 83, Diogo Almeida marcou o seu segundo golo e fixou o 2-1 final, num desafio em que ambos os treinadores aproveitaram para testar soluções.

De manhã, os vilacondenses já tinham feito um outro jogo de treino, frente à Oliveirense, da 2.ª Liga, que tinha terminado com um empate 1-1.