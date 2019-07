Boavista e Gil Vicente empatam sem golos

O Boavista e o Gil Vicente empataram esta quinta-feira a zero, num encontro entre duas equipas que vão disputar a Liga NOS e que se realizou em Lousada.





Depois da vitória diante do Chaves (2-0) e da derrota com o Rio Ave, em Vila do Conde, por 3-0, a equipa orientada por Lito Vidigal empatou agora sem golos frente ao Gil Vicente.Para os gilistas, este foi o quarto encontro da pré-temporada, mas o primeiro com equipas do primeiro escalão, mantendo-se invictos após as vitórias sobre o Cerveira (5-0) e o Sporting de Espinho (1-0) e o empate com o Berço (2-2).