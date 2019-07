Boavista e Tondela empatam sem golos em jogo de preparação

O Boavista e o Tondela empataram este domingo a zero, no Estádio do Bessa, no Porto, num jogo particular da pré-época entre as duas equipas da Liga NOS.





Depois de três derrotas consecutivas na pré-época, a última no jogo de apresentação aos adeptos, na quarta-feira, o Boavista empatou hoje na receção ao Tondela, num desafio bem disputado, mas sem grandes oportunidades de golo.O jogo marcou o reencontro entre os jogadores do Tondela, agora comandados por Natxo González, e o seu antigo capitão de equipa, Ricardo Costa, que agora está sob a orientação de Lito Vidigal.