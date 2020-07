Brasileiros adiantam luta entre Benfica e FC Porto por Caio Henrique

O Globoesporte adianta que Benfica e FC Porto terão expressado nos últimos dias interesse em avançar para a contratação do lateral esquerdo Caio Henrique, jogador de 22 anos com vínculo até 2023 ao Atlético Madrid. Ligado aos colchoneros desde 2016, o canhoto não disputou ainda qualquer partida pelos espanhóis, vai no seu terceiro empréstimo consecutivo e, segundo a mesma publicação, tenciona agora dar um novo rumo à sua carreira.





É aí que surgem Benfica e FC Porto. Do lado das águias há a curiosidade de Jorge Jesus, agora técnico da formação da Luz, ter tentado em dezembro levá-lo para o Flamengo, algo que indica a sua preferência quanto às suas características. Em relação aos dragões, a eventual contratação passará pela possível saída de Alex Telles no final da época, o que poderá obrigar a uma ida ao mercado para encontrar um sucessor.Caio Henrique, refira-se, está avaliado pelo portal Transfermarkt em 1,2 milhões de euros.