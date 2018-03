O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, deslocou-se ao Estádio do Dragão e assistiu ao jogo ao lado do homólogo do FC Porto, Pinto da Costa, e do autarca Rui Moreira. No final da partida, os dois presidentes estiveram uns minutos à conversa na tribunal presidencial, em ambiente sereno.

O líder dos leões, de 46 anos, chegou ao recinto desportivo pelas 19h15, logo atrás do autocarro da equipa, e regressou a Lisboa logo após o encontro – tal como os jogadores e técnicos –, pois hoje tem a agenda preenchida com a visita ao Núcleo de Portalegre, no Alentejo, em que consta um almoço com adeptos e um discurso onde abordará o momento do clube após o clássico.