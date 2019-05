Bruno Fernandes deixou uma mensagem a Seferovic e o avançado do Benfica sorriu

A SIC exibiu esta sexta-feira uma pequena parte do programa 'Vamos a Jogo', na qual Bruno Fernandes deixou uma mensagem em vídeo a Haris Seferovic, que sorriu ao ver o rival."Estou muito feliz pelo teu percurso, feliz por teres vindo jogar para o meu país, espero que tudo te continue correr pelo melhor. Espero que estejas a gostar e que continues a marcar muitos golos, menos contra o meu Sporting, claro", referiu o capitão do Sporting, que está a dois golos do suíço na lista dos melhores marcadores do campeonato.Já antes o jogador do Benfica tinha sido questionado sobre o segredo para os encarnados estarem agora perto do título: "Para mim é sermos como uma família porque estamos todos juntos, todos os jogadores, fisioterapeutas, treinador… Tem de haver uma boa atmosfera para sermos uma boa equipa em campo. Vamos dar sempre o melhor por este clube, treinar bem e estar prontos. Para depois podermos fazer uma grande festa".O avançado das águias explicou que entra "sempre tranquilo em todos os jogos" mas deixou claro que quer ser o melhor goleador do campeonato: "Quero ser o melhor marcador, mas os outros jogadores estão próximos. Concentro-me na equipa".