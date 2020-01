O médio português Bruno Fernandes é apontado pelo antigo jogador portista Jaime Magalhães como a grande ameaça do Sporting à equipa do FC Porto para o clássico deste domingo da 15.ª jornada da Liga.

"O Bruno Fernandes é 'meia equipa' do Sporting. Vamos ver se ele não consegue fazer um grande jogo. Se o fizer, é mau para o FC Porto. Espero que não jogue bem neste jogo e que nos seguintes faça grandes exibições, como grande craque que é e que merece até jogar noutra liga com mais nome", afirmou o ex-futebolista dos dragões.

Em declarações à agência Lusa, o médio que representou o emblema da Invicta durante 15 temporadas descartou a ideia de uma marcação especial ao capitão dos leões, por não ser "um jogador fixo", e relativizou ainda o peso da 'travessia no deserto' do FC Porto em Alvalade, estádio onde não vence desde a época 2008/09 (2-1, com golos de Lisandro Lopez e Bruno Alves).

"Não podemos pensar no passado, temos de pensar no presente. É neste domingo que o FC Porto tem de se concentrar para fazer um bom jogo, com muita humildade, e correr mais do que o adversário para que as coisas corram bem. O FC Porto pode vencer o Sporting, apesar de o Sporting jogar em casa e ser favorito. Certamente o FC Porto irá fazer todos os possíveis para ganhar o jogo e isso é o mais importante: os três pontos", sublinhou.

Confrontado com a diferença de nove pontos favorável à formação orientada por Sérgio Conceição, Jaime Magalhães, hoje com 57 anos, não hesitou em reconhecer o clássico como preponderante para as aspirações da equipa de Jorge Silas neste campeonato, mas lembrou que o desafio também é decisivo para o FC Porto, face ao atraso de quatro pontos para o líder Benfica.

"É tão importante para o Sporting como para o FC Porto. O FC Porto também está atrasado quatro pontos e irá certamente ser um jogo em que uma das equipas irá perder pontos para o Benfica. Será extremamente difícil, espero que a minha equipa ganhe e que o Benfica não vença em Guimarães", frisou, rematando: "Se o Benfica perder é ótimo, porque é um incentivo grande para o FC Porto."

A antiga referência dos dragões atribuiu ainda algum "favoritismo" ao Sporting devido ao "fator casa", apesar de salientar a irregularidade dos três 'grandes' nesta I Liga e a maior "sorte" do Benfica em alguns encontros em relação aos rivais.

O clássico da 15.ª jornada da Liga entre o Sporting, terceiro classificado, com 26 pontos, e o FC Porto, segundo, com 35, está marcado para este domingo, às 17h30, no Estádio José Alvalade.