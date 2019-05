Bruno Fernandes para Seferovic: «Fiz de ti um avançado em condições»

Bruno Fernandes foi companheiro de equipa de Seferovic no Novara, de Itália, em 2012/13, e durante a entrevista à SIC enviou uma mensagem ao jogador do Benfica. Numa vídeochamada, o médio do Sporting – que concorre com o suíço pelo título de artilheiro do campeonato – desejou inclusive que o avançado continuasse a marcar golos, menos ao Sporting.

"Estou muito feliz pelo teu percurso e também por teres vindo jogar para o meu país. Que continue tudo a correr pelo melhor e espero que estejas a gostar. Que continues a marcar muitos golos, menos ao meu Sporting", desejou o médio do Sporting, perante o sorriso do avançado do Benfica.

O médio referiu, ainda, que foi o responsável por este ser agora um goleador. "Espero que estejas agradecido por tudo o que fiz por ti no Novara, por todas as assistências. Fiz de ti um avançado em condições. Até lá não tinhas feito mais de dois golos numa época", referiu, entre sorrisos, Bruno Fernandes que foi muito elogiado por Seferovic: "No Novara era jovem, mas via-se que tinha qualidade. Jogámos na 2ª divisão, agora vê-se que tem muita qualidade É boa pessoa, um bom amigo."