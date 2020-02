Bruno Lage eleito treinador do mês com adjunto do Sp. Braga em destaque

Bruno Lage foi eleito o "treinador do Mês Liga NOS", com um total de 28,36% dos votos. O técnico do Benfica repete assim em janeiro o prémio que havia alcançado também em dezembro.





No segundo posto ficou Micael Sequeira, o treinador adjunto do Sp. Braga, com 23,13% dos votos, enquanto Carlos Carvalhal, do Rio Ave, completou o pódio com 19,40%.