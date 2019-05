Bruno Paz operado com sucesso ao ligamento cruzado do joelho direito

O jovem futebolista Bruno Paz, do Sporting, foi sujeito na noite de terça-feira a uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, anunciou esta quarta-feira o clube leonino na sua página oficial no Twitter.O Sporting informou que a operação decorreu "com sucesso", mas não esclareceu qual o tempo de paragem previsto para o regresso aos relvados do médio de 21 anos, que se lesionou num treino antes de um jogo da Liga Revelação (sub-23) e que está afastado dos relvados desde 5 de abril.Considerado uma das principais promessas da formação do Sporting, estreou-se esta época pela equipa principal na receção ao Vorskla Poltava, para a Liga Europa, que terminou com a vitória dos leões por 3-0.Bruno Paz vai agora iniciar o período de recuperação para regressar em pleno à competição na próxima época.