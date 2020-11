Bruno Varela supera Vlachodimos na eleição dos melhores de setembro/outubro

Bruno Varela foi considerado o guarda-redes da Liga NOS de setembro/outubro.





O guarda-redes do V. Guimarães somou 19,70% dos votos dos treinadores principais da competição, ficando à frente de Odisseas Vlachodimos, com o guardião do Benfica a somar 18,94% dos votos, e do guarda-redes do Sp. Braga Matheus, que recebeu 12,88% dos votos.Bruno Varela alinhou em 5 jogos durante os meses de setembro(outubro, tendo sofrido apenas 2 golos.