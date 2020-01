Campeonato português de futebol considerado o 6.º melhor do Mundo

A Liga NOS foi considerada o 6.ª melhor do Mundo, de acordo com o ranking publicado, esta segunda-feira, pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), ascendendo, assim, quatro posições face ao ano de 2018, somando agora 834 pontos.





Esta mais recente atualização coloca o campeonato português de futebol à frente de países como a França (7.º lugar, com 818 pontos), Holanda (8.º, com 790.5), Argentina (9.º, com 776) e Alamanha (10.º, com 765.5), representando uma subida de dez posições relativamente aos dois últimos anos.Dez anos depois, o campeonato inglês volta a ser considerado o melhor do Mundo, somando 1.287 pontos, ultrapassando a liga espanhola (La Liga, com 1.141 pontos), que caiu para o 3.º lugar, após nove anos consecutivos na liderança do ranking.A fechar o top-5, de realçar as subidas do campeonato brasileiro (2.º, com 1.165 pontos) e da liga italiana (4.º, com 939 pontos) que trocou de posição com o campeonato colombiano, que ocupa, atualmente, a 5.ª posição, com 849 pontos.