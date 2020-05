A consultora KPMG efetuou um estudo para analisar o impacto económico da pandemia no futebol e os resultados são avassaladores, nomeadamente para a Liga NOS, que desvaloriza 17,3 por cento para os 891 milhões de euros, quando em fevereiro o valor total dos plantéis estava avaliado em 1077 milhões. E este é, de acordo com a KPMG, o cenário se o campeonato for retomado, como tudo indica que irá acontecer, pois se tal não se verificar as quebras serão na ordem dos 26,4 por cento - 285 milhões de euros.





Craques perdem valor de mercado durante a pandemia: veja quem desvalorizou mais



Todavia, neste capítulo, serão os campeonatos turcos, com uma desvalorização de 21,9 por cento, e o espanhol, que registará uma quebra de 19 por cento, aqueles que mais se irão ressentir da paragem do campeonato e, consequente perdas dos clubes e desvalorização de jogadores.Se olharmos ao nível de clubes, também os espanhóis estão entre os mais sacrificados, ainda que não estejam entre os clubes mais poderosos. Neste ponto, são dois emblemas da Premier League que continuam a liderar. O Manchester City, que em fevereiro estava avaliado em 1243 milhões, mesmo que o campeonato recomece desvaloriza 190 milhões de euros; Perante o mesmo cenário, o Liverpool vê o valor plantel cair dos 1200 milhões para os 997 milhões.Logo a seguir aos colossos ingleses, estão os rivais espanhóis, Real Madrid e Barcelona, cujas quebras são as maiores. Os merengues caem 19,1 por cento e passam a valer 944 milhões, enquanto a equipa do Barcelona, que em fevereiro valia 1136 milhões, passa a estar cotada em 903 milhões, ou seja, uma quebra de 20,5 por cento. Em todos os casos, desvalorizam ainda mais se o campeonato não for retomado, como é o caso do francês. E, aqui, é o PSG que mais sofre. O emblema parisiense vai passar a valer menos um quarto, ou seja, menos 25 por cento. Se antes da pandemia estava avaliado em 934 milhões, de acordo com a consultora, com o fim do campeonato, vai ficar a valer 696 milhões (menos 238 milhões).