Carles Soria: «Jogar no Estoril é uma grande satisfação»

O Estoril anunciou a continuidade de Carles Soria, confirmando a notícia adiantada por Record há duas semanas. O lateral-direito que na época passada foi uma das revelações do plantel que se sagrou campeão da Liga Sabseg vai assim estrear-se no escalão principal.





"Sou um jogador de trabalho e de equipa, o Estoril Praia é uma família e um clube que me permite trabalhar com foco e dedicação. Jogar no Estoril Praia é um grande motivo de satisfação para mim", disse Soria em declarações partilhadas nas redes sociais do clube.Na temporada 20/21, o jogador de 24 anos, formado no Espanyol, de Barcelona, dividiu o lugar de lateral-direito com o experiente João Diogo, que não renovou pelo Estoril. Soria terminou a época com 28 jogos, em todas as competições, e parte para 21/22 como candidato a um lugar no onze de Bruno Pinheiro.