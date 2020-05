Cartazes para apoiar a equipa

O Rio Ave lançou mais um desafio aos seus adeptos, neste caso como forma de comemorar o Dia da Criança, a 1 de junho.





Assim, uma vez que as circunstâncias impedem o contacto com os craques, a ideia é que todas as crianças façam um cartaz de apoio que depois chegará à equipa e terá direito ao seu espaço na bancada no jogo com o P. Ferreira, que está marcado para o dia 7 de junho."Vamos ter o teu apoio e o teu carinho no estádio", regista a nota dos vila-condenses, sendo que os três cartazes com mais ‘likes’ vão ter como prémio camisolas oficiais do clube. Todos os cartazes devem ser enviados até ao próximo domingo.Refira-se que na última semana já tinha sido anunciada a campanha em que todos os sócios podem participar, enviando uma fotografia sua para ser colocada numa tarja gigante que vai estar bem visível na bancada do Estádio do Rio Ave nos 5 jogos em que a equipa ainda terá de realizar em casa até ao fim da época.