Casos de Covid-19 no Gil Vicente levam ao cancelamento do jogo-treino com o V. Guimarães

A poucos dias do arranque oficial da Liga NOS, o Gil Vicente conta com casos positivos de Covid-19 no plantel. Ao que tudo indica, serão quatro os jogadores infetados.





Perante este cenário, o jogo particular que os galos tinham agendado com o V. Guimarães para este sábado foi cancelado. A medida é vista como um ato de precaução, de modo a evitar possíveis contágios e a criação de um surto.Na pré-época, o Gil Vicente realizou quatro jogos-treino. Para além dos empates a zer com Moreirense e Chaves, os barcelenses perderam por 1-0 com o Sp. Braga e venceram o Leixões por 3-0. Recorde-se, durante a manhã desta sexta-feira, o Chaves anunciou ter quatro casos positivos no plantel e no staff técnico.