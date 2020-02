CD arquiva processo aos árbitros do FC Porto-Sporting da época passada

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou o processo aos árbitros do FC Porto-Sporting da temporada passada, disputado a 18 de maio de 2019.





Fábio Veríssimo, Paulo Soares, Pedro Martins e Gustavo Correia, todos da equipa de arbitragem dessa partida, mais Miguel Oliveira e Fernando Silva, delegados da Liga, eram acusados de não terem dado toda a informação nos relatórios, "nomeadamente por não terem feito constar que por volta do minuto 89 do referido jogo, na sequência de uma falta cometida, junto ao banco de suplentes, por um jogador do FC Porto, e consequente expulsão desse jogador, se gerou uma confusão entre diversos jogadores de ambas as equipas". Mais concretamente, um lance que começou com Corona e Acuña e levou à expulsão do mexicano.No entanto, foi entendimento do CD que tais factos "não foram omitidos deliberadamente" pelos árbitros, "resultando a ausência desse relato da interpretação que os referidos agentes efetuaram das entradas, no terreno de jogo, dos agentes desportivos de ambos os clubes, e bem assim, das forças de segurança, razão pela qual não as reportaram em sede de relatório". Desta forma, acabou haver lugar à prescrição deste procedimento disciplinar.