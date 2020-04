Celso e o golo em Alvalade: «Ajoelhei-me para que o Pinto da Costa me perdoasse a multa»

Na primeira temporada do FC Porto, Celso passou uma fase difícil, após ser expulso na Luz, frente ao Benfica, num jogo em que os dragões até estavam a vencer. Numa confusão com Carlos Manuel, o defesa foi penalizado com o cartão vermelho, viu o Benfica conquistar um penálti e, depois, dar a volta ao jogo.





Mas o pior estava para chegar, visto que o brasileiro foi punido com quatro jogos de suspensão. Um jogo que Celso, agora, recorda com alguns sorrisos à mistura. "Nesse dia, na Luz, saí do estádio, apanhei um táxi e fui para o hotel. Fui antes de acabar. O Rui Jorge teve até problemas pela minha irresponsabilidade. O Carlos Manuel já estava a provocar durante o jogo. Nesse lance, o Mlynarczyk lançou a bola, a bola já ia no ataque, só que pensei que o árbitro estava de costas. Mas o bandeirinha sinalizou e ele veio, marcou penálti e perdemos esse jogo. Fiquei muito pertubardo e vim até para o Brasil. Estive cá dez dias", lembrou o defesa, que regressou depois em Alvalade, num jogo em que marcou e foi... herói."Voltei contra o Sporting e fiz o golo. Foi no estádio do Sporting. Festejei, ajoelhei-me perto do míster porque nessa volta tinha havido esse incidente comigo no estádio do Benfica, em que fui expulso com o Carlos Manuel. Apanhei quatro jogos e voltei nesse jogo. Fiz o golo e pedi ao Pinto da Costa que perdoasse a minha multa. Fiz o golo e ajoelhei-me", apontou.