O jornal 'L'Equipe' adianta este domingo que o defesa central Damien da Silva, do Caen, está na mira de Benfica e Sporting. De acordo com o referido jornal, o luso-francês, de 29 anos, está final de contrato e, por isso, pode desde já negociar com uma nova equipa para a próxima temporada.Filho de pai português e mãe francesa, Damien Da Silva tem até ao momento quatro golos em 24 partidas na Ligue 1, sendo um dos elementos em evidência num Caen que ocupa a 12.ª posição, com 35 pontos.

Autor: Fábio Lima