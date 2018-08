Continuar a ler

"Só temos de seguir os bons exemplos internacionais como este que vem de Espanha. Por muito que queiram, não faz sentido lançar sanções de uma forma individual para a Liga Portugal. Quero um posicionamento robusto que terá de ser feito de forma colectiva", disse o presidente da Liga Portugal coadjuvado pelas ideias de Javier Tebas.



Para o líder da ‘La Liga World’, a centralização dos direitos desportivos terá de ser feita de forma continuada e trabalhosa para os resultados serem positivos.



"É impossível que a internacionalização de uma Liga seja feita de forma individual durante um ano. Durmo 110 noites por ano num avião, sei bem o trabalho que dá. Na primeira centralização dos direitos de ‘La Liga’ passamos para 1300 milhões de euros", acrescentou Javier Tebas.



O presidente da Liga portuguesa finalizou o debate, declarando a urgência da centralização dos direitos televisivos em Portugal.



Realizou-se esta quarta-feira a apresentação dos "Encontros Ibéricos" que reuniu o Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, e o Presidente de ‘La Liga World’, Javier Tebas. Os dois debateram a parceria que reúne a Liga portuguesa e espanhola, que tem uma vertente desportiva e que passará pela realização de dois jogos de pré-época. O primeiro será a 3 de agosto no Bessa, entre o Boavista e o Getafe, e o segundo dois dias depois no Jamor colocando frente a frente Belenenses e Rayo Vallecano. Os dois duelos terão transmissão televisiva na Sport TV e o sinal será cedido para todos os países com os quais a Liga espanhola tem já relações estabelecidas.Na cerimónia de apresentação, Pedro Proença e Javier Tebas debateram alguns temas importantes para o futuro do futebol europeu. A centralização dos direitos televisivos foi um deles.

Autor: André Monteiro