César Boaventura revelou que Romain Salin lhe contou ter recebido - na altura em que jogava ainda no Marítimo, no final da época 2015/16 antes do encontro entre insulares e águias da penúltima jornada - um "telefonema de Jorge Jesus a oferecer 150 mil euros para que não sofresse golos contra o Benfica"À CMTV, o empresário conta que tudo se passou um dia depois de se ter reunido com o guarda-redes francês em casa do futebolista, num restaurante na Madeira, quando por volta das 22h30, 23h00, Salin terá recebido um telefonema do treinador do Sporting."Estive na Madeira mais de sete vezes e tenho de procurar os melhores negócios enquanto agente. Já estive na Madeira para agenciar jogadores. Estive lá em 2016, não sei quando, e tenho as faturas do hotel, que não foi o Pestana. (...) Salin foi a única pessoa com quem estive e fala mal português, tem sotaque francês. Na entrevista da SIC há um português corretíssimo. É tudo montado por Bruno de Carvalho que quer desviar as atenções dos problemas que tem", contou Boaventura à televisão do Correio da Manhã, deixando ainda mais acusações ao presidente dos leões: "Está a usar dinheiro do Sporting para contatar jogadores para mentir contra o Benfica."