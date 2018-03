A entrada das duas equipas em campo foi realizada a um passo mais lento do que é habitual, muito por mérito dos dois clubes que se uniram numa ação de solidariedade com a CERCI de Chaves.Esta organização de solidariedade social proporcionou a cerca de três dezenas de crianças com necessidades especiais a possibilidade de pisarem um campo de futebol e, sobretudo, ao lado dos jogadores que muitos idolatram.Convém sublinhar neste ponto o comportamento de Jorge Jesus, que no túnel, longe das câmaras, fez questão de cumprimentar cada um dos jovens. Já alguns jogadores, como Bas Dost, assinaram as camisolas. Resta acrescentar que esta ação foi aplaudida por todos os espectadores presentes.