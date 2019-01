Chaves-Feirense em risco

A realização do Chaves-Feirense, agendada para as 16 horas, encontra-se em risco devido às condições climatérias em Trás-os-Montes.As temperaturas baixas contribuiram para que um manto de nevoeiro se instalasse sobre a cidade flaviense, envolvendo por inerência o Estádio Municipal, pelo que os responsáveis de ambos os clubes estão neste momento preocupados com a possibilidade de não ser possível cumprir com a realização do jogo.Trata-se de uma decisão que passará também pelos delegados da Liga e pelo parecer do árbitro nomeado, Artur Soares Dias.