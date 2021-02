Clássico do Humor: Fernando Rocha enfrenta Eduardo Madeira com Rui Xará à espreita

O Estádio do Dragão vai receber hoje um daqueles encontros que param o país. FC Porto e Sporting medem forças mas Record já deu o pontapé de saída no ‘Clássico do Humor’, e esteve à conversa com dois ‘craques’, cujos principais palcos de atuação continuam sem espectáculo face à pandemia. Há coisas que não mudam e Fernando Rocha e Eduardo Madeira roubam-nos risos em qualquer circunstância, sem se alhearem de defender as suas damas. E há um infiltrado à espreita, mas já lá vamos...

Há que sublinhar a diferença entre o que esperar de um encontro – e, entendamos, o que também tem que ver com o politicamente correcto - e o que desejar para uma partida. E o humorista afeto aos dragões deixa a questão bem esclarecida: "O que se pode esperar é um jogo renhido. O Sporting está a atravessar uma boa fase, não tem pressão nenhuma… a pressão está toda em cima do FC Porto, portanto vamos assistir a um clássico ‘porreiro’ e espero que nada estrague a beleza do desporto, nem a arbitragem, nem maus comportamentos de parte a parte de jogadores ou de técnicos. É o que acho que vai acontecer…. um jogo com dignidade."

Fernando Rocha Fernando Rocha

E daí até àquilo que Fernando Rocha gostava, realmente, que acontecesse esta noite, a versão ainda se altera consideravelmente. "Marchesín atira-se para o chão, encostado à sua própria baliza, e o árbitro aponta para a outra área, a adversária, a assinalar grande penalidade a favor do FC Porto. Ver os jogadores a atravessar o relvado com a bola debaixo do braço para marcar o penálti… Mas uma roubalheira, um escândalo! Eu gostava de ver uma coisa dessas só para nos rirmos um bocadinho", relata o comediante.

Feitas as contas, se não lhe falhar a sua capacidade de previsão, ganha a equipa da invicta por 2-1: os leões abrem o marcador, Taremi iguala a partida e, depois de especular sobre a possibilidade de ser Marega o autor do golo da vitória, Fernando Rocha aponta a Sérgio Oliveira, isto porque seguindo o raciocínio teria de ser ele a converter "o tal penálti roubado".

Ironias à parte, Rocha não deixa de admitir que os dragões "não estão na sua melhor forma, porque caso contrário estavam em primeiro". "O FC Porto e Benfica estão mais ou menos equiparados a nível de exibição. Já o Sporting está a mostrar muita qualidade e é, sem dúvida, o que mais tem feito para ser campeão. Se o conseguir é com todo o mérito e temos que aceitar e respeitar isso".

O humorista "não falha a um jogo", ainda que, como lamenta "só seja possível pela televisão", a não ser que os compromissos profissionais assim o permitam. E isso já é um excelente sinal: "A nível de espetáculos estamos 100% parados, mas estou a trabalhar na televisão. Tenho uma novela da noite, gravo durante a semana toda, faço um programa ao domingo e para já é só isso, e já me dou por felizardo porque tenho colegas meus que não têm mesmo nada".

Não obstanteo tema sério, a conversa muda de tom na hora de enfrentar o ‘adversário’. "Meu amigo Eduardo Madeira, tu pensas que vens para a terra das francesinhas fazer a festa? Isto não é assim. Tu não vais levar pontos do Dragão", atirou Fernando Rocha, por intermédio do nosso jornal e através de um vídeo, ao que Madeira não demorou a reagir.

Clássico do humor: Fernando Rocha e Eduardo Madeira medem forças Clássico do humor: Fernando Rocha e Eduardo Madeira medem forças

A carregar o vídeo ...

Eduardo Madeira não verga

Eduardo Madeira Eduardo Madeira

"Sabes que gosto muito de ti, tenho respeito por ti e pelo teu clube, mas acho que este ano a coisa está a pender para o verde… também já estávamos quase a cair de maduros, apesar de sermos verdes", respondeu o comediante adepto do Sporting.

Ele que, doravante, corre o risco de se constipar caso o ‘seu’ Sporting continue com esta toada: "Esta equipa entusiasma. Há quem me pergunte se me vou despir todo e vou para o Marquês… e o que eu digo é que já tirei uma meia. No próximo fim-de-semana tiro mais uma peça de roupa".

Mesmo que relembre que é necessário haver cautela porque "o FC Porto ainda agora vulgarizou a Juventus", diz que "’sacar’ um empate já não é mau, até porque o jogo é fora". Mas tenhamos calma, porque não é esse o prognóstico. "Não! Empate não (risos)! Ganhamos por 1-0, com um golo aos 92 minutos… e estou aqui a sentir um feeling de que vai ser o João Mário a marcar, o que já é notável porque para ele aguentar até aos 92’ já será um dia espectacular".

Ainda assim, há uma mescla de sentimentos. Porque Madeira não quer "entrar já em euforias, mesmo que as indicações sejam maravilhosas", muito pela "dinâmica, pela juventude, pela frescura e pela academia, que é algo de que sempre se teve orgulho mas que se estava a perder".

Mas a confirmar-se o título também não deixa de ser uma situação caricata. "O Rúben Amorim vai ser o único benfiquista a ter uma estátua no Estádio de Alvalade… e merecida, ainda por cima. É irónico", diz Eduardo Madeira, acrescentando que o técnico "tem feito um trabalho incrível".

Sobre a pandemia, poucas dúvidas: "Preferia estar a fazer espectáculos, mas não posso. Tenho andado a preparar outras coisas, tenho muitas ideias, e também tenho tido desafios profissionais muito interessantes e as coisas para breve vão avançar, pelo em televisão. Mas continuam a faltar-nos os espectáculos, para quem goste e vive disso é sempre uma lacuna."

E apareceu o mestre Rui Xará...

Rui Xará Rui Xará

Neste campeonato do humor, nada como ter um infiltrado do Sp. Braga, 3º classificado da Liga, a lançar o duelo entre dragões e leões. Rui Xará, um dos maiores dinamizadores do humor e um dos pioneiros na Stand Up Comedy em Portugal, aceitou prontamente o convite do nosso jornal e sabe bem o que quer ver neste jogo: "Vou assistir ao clássico e como adepto do Sp. Braga prefiro um empate, na impossibilidade de ambos os clubes cometerem um erro técnico e serem os dois punidos com derrota."

Um adepto feliz por tudo aquilo que os Guerreiros do Minho têm feito no futebol e não só: "Sinto um enorme orgulho sobretudo pela consistência do projeto que tem sido valorizado com vários títulos, não só no futebol masculino e feminino como noutras modalidades. O Sp Braga ainda não está num patamar irrepreensível no panorama global do futebol, mas é seguramente um clube a fazer um caminho sólido até lá!"

Clássico do humor: Rui Xará é o 'infiltrado' do Sp. Braga Clássico do humor: Rui Xará é o 'infiltrado' do Sp. Braga

A carregar o vídeo ...

Rui Xará é um dos homens que mais trabalha pela arte de fazer rir os outros e, por isso, é o interlucotor perfeito para entender como a pandemia está a afetar quem tem o palco como arena de trabalho. E o cenário não está fácil. "Tem sido muito complicado não só pela parte económica como pela falta que estar em palco me faz! É uma terapia da qual estou privado há meses, é quase doloroso fisicamente. E é duplamente grave quando alguns dos mais afetados são aqueles que muitas vezes connosco mais colaboram e nos dão os palcos para apresentar o nosso trabalho, sejam os teatros e auditórios, mas sobretudo os pequenos bares e demais espaços de restauração que estão numa situação próxima de catastrófica."

"Muita malta que estava a entrar neste mundo sem estar ainda estabelecida ficou também pelo caminho, mas quero sobretudo lembrar os milhares de técnicos e ajudantes que serão, de todos, os que menos ajudas têm recebido. É inadmissível a forma como a cultura e os seus agentes é tratada num país governado por outro tipo de ‘artistas’", rematou.