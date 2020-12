Clássico entre FC Porto e Benfica na Liga já tem data e hora marcadas

A Liga Portugal anunciou há pouco os horários dos jogos das primeiras jornadas da Liga NOS em 2021, com especial destaque para a 14.ª, que terá um sempre emocionante duelo entre FC Porto e Benfica. O clássico está marcado para 15 de janeiro (uma sexta-feira), no Dragão, e tem arranque pelas 21 horas, duas horas e meia depois do jogo do Sporting, que defronta o Rio Ave e Alvalade.





Nota ainda para o duelo entre Sporting e Sp. Braga da 12.ª ronda, que será o primeiro do novo ano civil, marcado para as 18 horas de sábado, dia 2 de janeiro. Nessa mesma jornada, o Benfica visita o Santa Clara pelas 17 horas de domingo e o FC Porto entra em campo quatro horas depois, na receção ao Moreirense.Quanto à jornada 13, o primeiro grande a entrar em ação é novamente o Sporting, com a visita ao reduto do Nacional a partir das 18h30 de dia 7, uma quinta-feira. No mesmo dia, mas às 20h15, jogará também o Benfica, na receção ao Tondela. Quanto ao FC Porto, joga na sexta-feira em Famalicão, pelas 21 horas.Sábado, 2 de janeiroSporting CP – SC Braga, 18H00 (Sport TV)Domingo, 3 de janeiroCD Tondela – FC Famalicão, 13H00 (Sport TV)Vitória SC – CD Nacional, 15H00 (Sport TV)Marítimo M. – Boavista FC, 15H00 (Sport TV)Santa Clara – SL Benfica, 17H00 (Sport TV)FC P. Ferreira – Rio Ave, 19H00 (Sport TV)FC Porto – Moreirense FC, 21H00 (Sport TV)Segunda-feira, 4 de janeiroGil Vicente FC – Belenenses SAD, 19H00 (Sport TV)Portimonense – SC Farense, 21H15 (Sport TV)Quinta-feira, 7 de janeiroCD Nacional – Sporting CP, 18H30 (Sport TV)SL Benfica – CD Tondela, 20H15 (BTV)SC Braga – Marítimo M., 21H00 (Sport TV)Sexta-feira, 8 de janeiroRio Ave FC – Portimonense FC, 19H00 (Sport TV)FC Famalicão – FC Porto, 21H00 (Sport TV)Sábado, 9 de janeiroMoreirense FC – Vitória SC, 17H00 (Sport TV)Boavista FC – Santa Clara, 20H30 (Sport TV)Domingo, 10 de janeiroSC Farense – Gil Vicente FC, 15H00 (Sport TV)Belenenses SAD – FC P. Ferreira, 20H00 (Sport TV)Sexta-feira, 15 de janeiroSporting CP – Rio Ave, 18H30 (Sport TV)FC Porto – SL Benfica, 21H00 (Sport TV)Sábado, 16 de janeiroFC P. Ferreira – SC Braga, 15H30 (Sport TV)Vitória SC – SC Farense, 18H00 (Sport TV)CD Tondela – Boavista FC, 20H30 (Sport TV)Domingo, 17 de janeiroCD Nacional – Moreirense FC, 15H00 (Sport TV)Santa Clara – FC Famalicão, 17H30 (Sport TV)Gil Vicente – Marítimo M., 20H00 (Sport TV)Segunda-feira, 18 de janeiroPortimonense – Belenenses SAD, 20H15 (Sport TV)