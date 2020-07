Clássico entre FC Porto e Sporting já tem árbitro

João Pinheiro foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para arbitrar o clássico de quarta-feira entre FC Porto e Sporting. Numa partida na qual os dragões podem sagrar-se campeões nacionais - isto caso o Benfica vença na véspera -, o juiz da Associação de Futebol de Braga terá como assistentes Bruno Rodrigues e Luciano Maia e Iancu Vasilica como quarto árbitro. No VAR, na Cidade do Futebol, estará Artur Soares Dias, auxiliado por Paulo Soares.





Para lá deste encontro, o CA da FPF revelou também os juízes nomeados para os restantes encontros da jornada, com especial destaque para o Benfica-V. Guimarães de terça-feira, que terá Hugo Miguel ao apito, com Luís Godinho no VAR.Árbitro: Cláudio PereiraAssistentes: Álvaro Mesquita e Bruno Trindade4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: Manuel OliveiraAVAR: Tiago LeandroÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Rui Cidade e José Luzia4.º árbitro: João Malheiro PintoVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Rui Licínio e Inácio Pereira4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Carlos XistraAVAR: Marco VieiraÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Paulo Miranda4.º árbitro: Miguel NogueiraVAR: Tiago MartinsAVAR: Pedro MotaÁrbitro: Jorge SousaAssistentes: Nuno Manso e Sérgio Jesus4.º árbitro: Luís MáximoVAR: Rui OliveiraAVAR: Nélson CunhaÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Bruno Jesus e António Godinho4.º árbitro: António NobreVAR: Luís GodinhoAVAR: Valter RufoÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Tiago Costa e João Bessa Silva4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Vítor FerreiraAVAR: Pedro FernandesÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Carlos Covão4.º árbitro: David SilvaVAR: João BentoAVAR: André Campos