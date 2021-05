Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Clássico precisa de golos Benfica e FC Porto unidos numa certeza: um empate não será diferente de uma desilusão e quase ‘arruma’ contas da Liga





Seferovic, com 18 golos e melhor marcador da Liga, e Sérgio Oliveira, com 12, são duas das principais esperanças para haver golos no clássico

• Foto: José Reis