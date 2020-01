Clássico sem incidentes

O balanço do clássico, no que às questões de segurança diz respeito, não podia ser mais positivo. "Não há nenhum incidente a registar, nem no exterior, nem no interior do estádio, nem num raio de três quilómetros", garantiu, a Record, o subintendente Francisco Alves, responsável pelo contingente policial que rodeou a partida.

Sinal desta tranquilidade é o facto de nenhum adepto ter sido detido e de a entrada e saída dos apoiantes da equipa visitante ter decorrido sem qualquer incidente. Uma única nota negativa para o facto de três adeptos terem sido apanhados a tentar entrar no estádio com material pirotécnico, o que lhes rendeu uma multa de 500 euros.