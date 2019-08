Clássico vale multas a Benfica e FC Porto

O Benfica e o FC Porto foram multados em 408 euros cada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência do, que terminou com a vitória dos dragões, por 2-0.As águias foram punidas "devido à demora na remoção dos mecanismos de lançamento de pirotecnia utilizados na coreografia pré-jogo", o que originou um atraso no início do jogo de dois minutos. Já os dragões sofreram a coima por terem provocado um atraso de quatro minutos para o início da 2ª parte, segundo o comunicado.Relativamente à jornada anterior, os dois clubes sofreram multas ainda mais pesadas, mas devido a "comportamento incorreto do público". O Benfica foi multado em 1530 euros no jogo frente ao Belenenses, no Jamor, por duas situações distintas. "Aos 14 minutos da 2ª parte, foi deflagrado um pote de fumo e uma tocha", enquanto "aos 44 minutos da 2ª parte, foi rebentado um petardo no topo norte, ocupado exclusivamente por adeptos do Benfica."Já o FC Porto recebeu três coimas diferentes pela receção ao V. Setúbal, que, tudo somado, dá um valor de 3060 euros. Numa delas, o FC Porto pagará 510 euros pelo facto de os seus adeptos terem entoado o cântico "SLB, filhos da p..., SLB" em três ocasiões.