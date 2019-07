Clubes promovidos à Liga NOS têm manutenção como objetivo e vontade de crescer

Sorteio da Liga NOS: conheça todo o calendário

Os clubes promovidos à Liga NOS, Paços de Ferreira, Famalicão e Gil Vicente, que esta sexta-feira ficaram a conhecer o calendário para a próxima época, definiram a manutenção como o grande objetivo para crescer na competição.O presidente do campeão da 2.ª Liga, Paulo Meneses, destacou o "confronto de campeões" que marca o arranque do campeonato, uma vez que os pacenses visitam o Benfica na primeira jornada, marcada para 11 de agosto, à margem da cerimónia que sorteou o campeonato , a 2.ª Liga e as duas primeiras fases da Taça da Liga, no Palácio da Bolsa, no Porto."Temos um sentimento de responsabilidade e muito querer. A Liga NOS é o lugar que nos cabe por direito, mas teremos de o provar jogo a jogo", atirou o dirigente.Por seu lado, o diretor-geral do Famalicão, Miguel Ribeiro, elencou a presença das ilhas nas 'pontas' do calendário do clube minhoto, ao arrancar com a visita ao Santa Clara, nos Açores, e fechar com uma deslocação ao Marítimo, na Madeira."Na primeira volta vamos jogar com todos os 'grandes' fora, mas o que importa é prepararmo-nos para uma época equilibrada e estável", elencou o dirigente, que pretende que a equipa famalicense possa "rapidamente concretizar os objetivos e abrir outras portas" e "crescer dentro da prova".Já o presidente do Gil Vicente, Francisco Dias da Silva, referiu o "contexto difícil do Gil Vicente", promovido após a conclusão de um caso judicial de vários anos após ter estado fora dos campeonatos profissionais, mas mostrou vontade de "fazer um trabalho o mais competente possível"."Teremos uma boa entrada com um grande clube, que vai motivar os adeptos. Temos de jogar com todos, e na minha perspetiva ainda bem que é o FC Porto" na primeira jornada, referiu.A manutenção é "o grande objetivo" dos gilistas, assim como dos outros emblemas promovidos, e o clube de Barcelos tem estado a "fazer todo um plantel para entrar na Liga", o que "não é coisa fácil".